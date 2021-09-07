南俊國際(6584)上半年在疫情催動伺服器需求增加，帶動該公司伺服器導軌出望暢旺，上半年由虧轉盈，下半年除了原有伺服器品牌客戶營運回溫外，新客戶CSP雲端業者資料中心拉貨，加上北美地區家電及工具櫃大廠受到疫後經濟復甦訂單大增，下半年獲利表現在大幅優於上半年，法人估計今年獲利有望站上2017年以來的最高。公司也將辦理現金增資，引進策略性投資人。

南俊國際上半年營收8.92億元，年增25.2％，稅後淨利0.16億元，年增1416％，較去年下半年轉虧為盈，每股盈餘0.31元，若非台幣升值影響到毛利率及匯損，獲利表現將更佳。

因疫情因素，居家上班、教學及電商造就了雲端需求大增，也帶動伺服器銷售長紅，南俊國際大型資料中心客戶伺服器供不應求，伺服器導軌產品銷售比重已從過去11％～12％正式突破2成，來到22～23％，伺服器產品毛利率也優於其它產品，今年上半年毛利率17.78％，優於去年同期13.8％；而受惠與高附加價值產品銷售比重提高，以及鋼材成本上漲的轉嫁效應，法人估計7月單月毛利率已經來到20％的水準。

8月營收持續站穩2億元之上，累計前8月營收13.02億元，年增率達4成。顯示公司銷售動能持續暢旺，不過，近期台幣彈升，中鋼鋼材供給依舊緊張，另外，海運進入旺季，北美塞港、缺櫃情況尚無緩解，也是下半年必須留意的因素。

南俊國際未來策略是提高ASP產品平均單價及提高機台生產效率，另外，公司也將於第4季辦理現金增資600萬股，引進策略投資人。