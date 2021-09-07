北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)當地時間6日敦促中國加入限制核武器擴散的國際努力。外界擔心，這個亞洲超級大國正在迅速發展能夠攜帶核彈頭的導彈。美國之音報導，斯托爾滕貝格在北約年度軍備控制會議上闡述他有關核裁軍的優先事項時說，未來的導彈限制談判必須包括更多的國家，而不僅僅是俄羅斯。

「作為一個全球性的大國，中國在軍控方面負有全球責任。北京也將從相互限制數量、增加透明度和更多可預測性中受益」 斯托爾滕貝格說，「這些是國際穩定的基礎。」

他警告，北京的核武庫正在迅速擴大，「中國正在建造大量的導彈發射井，這可以顯著提高其核能力。所有這一切都在沒有任何限制或約束的情況下發生。而且完全缺乏透明度。」

《華盛頓郵報》6月30日曾報導，中國已開始在西北部的甘肅玉門附近的沙漠地區建造獨立專家所說的100多個洲際彈道導彈的發射井，這種大規模的建造可能標誌著北京正在大幅擴展其核能力。美國科學家聯合會（AFS）7月26日發布的一份報告稱，衛星圖像顯示，中國正在新疆東部哈密附近建造一處新的發射井陣地。

美國國務院在7月初表示，中國的核建設令人擔憂，並表示北京似乎偏離了數十年來以最低威懾力為基礎的核戰略。美國國務院8月6初發表的一份聲明說，國務卿安東尼·布林肯在與亞洲國家和夥伴國外長會晤時對中國不斷擴大的核武庫深表關切。

2019年，時任總統川普領導下的美國退出了1987年與俄羅斯簽訂的《中程導彈條約》(INF)，並指責俄羅斯違反了這項雙邊條約。這是第一個全面禁止某一類武器的軍控措施，條約涵蓋射程在500公里到5000公里之間的地面發射巡航導彈。俄羅斯否認違反了有關規定。

美國還希望中國也加入有關的軍控談判。

隨著該協議的失效，中國仍在繼續製造此類武器，而且幾乎沒有顯示出它傾向於加入此類武器擴散談判的任何跡象。

中國官員去年10月在聯合國發言時重申拒絕參與美國與俄羅斯的核裁軍談判，稱中國的核力量完全與美國和俄羅斯不在一個量級，要求中國參與三邊軍控談判「不公平、不合理、不可行」。

今年2月，美國和俄羅斯達成了將限制其戰略核武器的《新削減戰略武器條約》再延長5年的協議。斯托爾滕貝格對美俄延長該條約表示歡迎，但他表示，在不擴散談判中應該增加更多種類的武器，包括人工智能等新技術。