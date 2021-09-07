貓奉茶特地邀請到知名俄羅斯插畫家卡佳．莫洛措娃來設計限量款野生動物茶禮盒。（圖／貓奉茶提供）

以台灣黑熊、石虎與梅花鹿作為產品設計主題，「貓奉茶」將捐出部分銷售所得與全額義賣所得贊助東部救傷資源。（圖／貓奉茶提供）

頻傳「路殺」事件的台灣保育類動物「石虎」，堪稱近年來國人最關注的動保議題。事實上，全台各地都有人在默默救助受傷、死亡野生動物，他們上山下海四處奔波，不時要面對資金、人力不足的挑戰。為此，茶葉新創品牌「貓奉茶」宣布即日起至10月底前，只要購買旗下茶葉類商品，即提撥 20％ 所得捐助台灣東部「野灣野生動物醫院」。

貓奉茶副理王光明表示，貓奉茶是由一群愛貓也愛茶的年輕人共同成立，野灣則是由熱愛生命、土地的獸醫師、復健員與研究員聯手組成，雙方重視自然環境的相近理念，促成這次的公益計畫。針對這次活動，貓奉茶特別邀請到曾經無償提供個人石虎作品給集集列車的俄羅斯插畫家卡佳．莫洛措娃（Katya Molodtsova），設計限量款野生動物茶禮盒，包括極具台灣代表性黑熊、石虎與梅花鹿等圖案，希望藉由實際作為，贊助野灣改善東部地區救傷資源分配不均的困境，同時也能支持國內堅持自然農法種植茶葉、保護土地資源的專業職人，推動台灣茶產業的永續發展。

位在台東池上鄉、創立於2017年的野灣野生動物保育協會，2020年再增設野灣野生動物醫院，擴大救助範圍。這段期間協會成員見過遭野狗攻擊體無完膚的穿山甲，遇到誤中獸鋏，悲鳴聲令人心碎的白鼻心，也照顧過被車輛撞擊折翼的領角鴞，還有無數遭受不當飼養的動物們。然而救援工作所費不貲，從醫療耗材、儀器設備、藥品到餵食飼料，乃至於後續的野放追蹤動物情況，皆需要龐大的經費支援，更遑論人力、場地空間嚴重缺乏等問題，都亟待解決。

此外，目前國內茶產業面臨大量進口的低價茶葉搶市衝擊，尤其含高農藥劑量的新聞更屢屢重挫產業形象。王光明指出，貓奉茶長期扶植嚴守自然農法的茶農，提出合理價格讓茶農獲得持續發展的生存空間，並秉持珍惜野生動物生存棲地的精神，以打造環境友善品牌為目標。

本次與野灣動保協會配合的活動內容，包含購買茶葉商品捐出 20％所得、義賣貓奉茶限量款環保帆布袋的金額全數捐贈，以及到官方粉絲團分享貼文並留言支持，還有機會抽得綜合紅茶包試喝組，讓消費者喝好茶之餘，也能響應做公益，一起成為野生動物的守護者。