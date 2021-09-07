英國前首相布萊爾（Tony Blair）今天表示，伊斯蘭主義仍是「一級」安全威脅，西方國家應該為極端組織可能使用生物武器做好準備。

美國上個月撤軍終結了長達20年的阿富汗戰爭後，塔利班（Taliban）迅速重掌阿國政權。英國擔心，塔利班回歸加上西方倉皇撤離遺留的權力真空，將讓蓋達組織（al Qaeda）和伊斯蘭國（IS）武裝分子在當地站穩腳跟。

布萊爾說：「伊斯蘭主義的意識形態和暴力，都是一級安全威脅，若不加以控制，就會撲向我們，即使它的中心離我們很遠，正如9/11所展現的情況。」布萊爾在英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）發表演說，以紀念美國911恐攻20週年。

布萊爾說西方需要評估自身的脆弱性。

他說：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）教會我們有關致命病原體的知識。生物恐怖主義聽起來或許像是科幻小說情節，但我們現在就為『非國家行為者』可能動用這類武器做好準備，會是明智的做法。」

2001年派遣英軍進入阿富汗的布萊爾表示，在美國對軍事接觸興趣有限情況下，英國應該與歐洲國家更密切合作，以最佳方式發展應對非洲沙赫爾（Sahel）等地區威脅的能力。

他說：「單靠反恐無法消除根深蒂固的威脅。」「我們需要在地面部署一些兵力。當然，我們希望扶植當地部隊，但這並非總是可行。」

布萊爾說：「（西方）主導力量必須聯合起來，建立共同商定的戰略。」他也提到，中國和俄羅斯有意與中東等地的許多穆斯林國家聯手對抗西方。

布萊爾特別強調伊朗什葉派，以及穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、蓋達組織、伊斯蘭國、博科聖地（Boko Haram）的遜尼派團體所推動的激進主義。

他說，這些團體正是「中東和其他地區以及非洲今日局勢不穩定的主因」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100907