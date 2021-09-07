雙颱共舞！最新路徑曝光 氣象局最新說明

原位於關島附近海域的熱帶性低氣壓於今(7)日早上8時發展為今年第14號輕度颱風璨樹(國際命名CHANTHU)，預計將朝台灣東方海面至巴士海峽接近，目前西北太平洋有「康森」與「璨樹」雙颱共舞。中央氣象局表示，將針對璨樹對台灣影響程度密切觀察，不過對台影響是一定會有的，要密切注意。

氣象預報員趙竑表示，璨樹距離鵝鑾鼻東南東方約1800公里，大致上將朝西北西方向移動，接近台灣時會從台灣南邊通過或從東部外海北上，不排除有機率侵台，但因為距離遙遠，也可能受康森外圍環流引導，不確定性仍非常高，不過對台影響是一定會有的。

趙竑指出，預計本周六(11)、下周日(12)、下周一(13)最接近台灣，迎風面的基隆北海岸、東半部及南部地區可能會有較明顯影響，但還是要看路徑變化才能確定。

天氣風險WeatherRisk專頁指出，剛形成的14號璨樹颱風目前位在關島西方海面，受太平洋高壓導引緩慢西行，璨樹颱風將在周六至下周一最接近台灣，但目前「從台灣東方海面北上」、「直接侵襲台灣」、「從巴士海峽通過」都是可能的情境，還要再觀察預報變化。

該專頁說，由於颱風路途遙遠，沿途海溫、發展條件適合，目前預報璨樹颱風將會發展成一顆小而強的颱風，至於第13號康森颱風，則持續往呂宋島移動，對台灣沒有影響，目前看起來對璨樹颱風的路徑影響程度也小。