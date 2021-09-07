台北市長柯文哲傳出有意參選2022高雄市長，柯P昨否認並直斥，這件事就是「認知作戰」，無非想要貼他「無心市政」標籤。國民黨高雄市議員黃紹庭則狠酸，「鬼月才剛要過別嚇唬人」，別吃高雄人豆腐，還說高雄市長陳其邁與柯P在民調上表現不佳，這儼然是一場「怪醫」及「暖男」的吊車尾市長之爭。

黃紹庭表示，柯文哲明年底即將結束兩任台北市長任期，他劍指2024大位的意圖，如同「司馬昭之心」眾人皆知，然而，卻天外飛來一筆傳出柯P考慮參選2022的高雄市長的新聞，不禁讓高雄人覺得既錯愕又無奈，著實是在「吃高雄人豆腐」。

黃紹庭諷刺說，選前誓言「兩年拚四年」、「光榮回歸」的陳其邁，接任高雄市長這1年來，高雄已成全國皆知的「慶記之都」、「天坑之城」。而「小英男孩」只聽「黨意」、不顧「民意」的顢頇作法，盡當中央的傳聲筒，吃定高雄人。

他還酸陳其邁說，讓市民「吃萊豬、吸空汙、喝高屏溪養豬廢水」，以及最近聽命中央「紓困發卷」，堅持不願「發現金」等，完全與基層民意背道而馳，無怪乎在近期公布的最新民調中，邁邁市長施政滿意度會被評為六都中倒數第2名。

黃紹庭提到，柯P與甫就任滿周年的陳其邁，在民調上可謂是「難兄難弟」，施政滿意度在六都中更是敬陪末座。他奉勸柯文哲市長，任何有心要對高雄服務奉獻的人，都伸出雙手竭誠歡迎，但是千萬不要吃高雄人的豆腐，若要選高雄市長，現在就到高雄蹲點了解，否則，你及你領軍的民眾黨勢必將再度遭到高雄人唾棄。