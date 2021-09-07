龍華科大學生團隊研發「健康how吃」系統，參加2021新竹縣竹夢Young點子競賽，獲得「竹夢育成優選獎章」，團隊並與縣府簽約執行「育成計畫」，正式進入育成階段，後續將參加「商業實戰課程」及「創業工作坊」，進而實踐創業構想。

「2021新竹縣竹夢Young點子競賽」複賽結果揭曉，龍華科大資訊網路工程系碩士生徐寶清、余紹安、陳世偉與大學部蔡子晨，由助理教授王昱晟指導，研發出的「健康how吃」系統，從多所大專院校與新創公司、共27支參賽隊伍的競爭激烈中脫穎而出。

龍華科大團隊針對台灣目前慢性疾病患者研發出一套「健康how吃」的系統，能快速、明瞭地查詢食物資訊，飲食建議，個人健康管理等，並根據所罹患的慢性疾病不同、個人狀況差異，提供客製化的資訊參考服務。

「健康how吃」系統是以對台灣民眾健康影響最鉅的慢性疾病中的糖尿病、心血管疾病和腎臟病版等三項為首要目標對象，推出個別版本進行服務上架，首先將以糖尿病版為主要開發項目，待其體系完整成熟後，後續將推出心血管疾病和腎臟病兩個版本。

隊長徐寶清表示，團隊有位成員為糖尿病所苦，究其原因為長期處於錯誤飲食習慣日積月累所致，幸虧該成員在營養師幫助下採用正確的飲食方法同時配合醫師治療，目前各項身體數值均有大幅改善，在這段經歷中深感飲食控制的重要性，因此「健康how吃」系統構想油然而生。

徐寶清說，團隊力求將此過程以輕鬆好上手、流暢並富含正面回饋感為目標，以鼓勵用戶持之以恆地進行使用，並適用各年齡層，友善銀髮族群，希望用戶能藉由他們研發的系統服務，將飲食控制的難度降至最低，達成有效控制病情。

指導老師王昱晟強調，團隊目前已經與新竹縣政府簽約進入「創業育成」的培訓階段，後續將參加「商業實戰課程」及「創業工作坊」等輔導培訓，進而實踐創業構想。