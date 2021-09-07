新北市板橋一間幼兒園昨天(6日)新增8名幼童、1名家長確診，今天再增5人染疫，加上前天確診的幼兒園老師，已經15人群聚感染，其中幼兒園老師Ct值17、病毒量高，讓毒物學專家招名威直言「若小朋友回家傳給阿公阿嬤，後果不堪設想」。

「又來了，有症狀就立馬去篩檢很困難嗎？」招名威在臉書發文，指出昨天爆出的幼兒園染疫事件，雖然老師7月打了莫德納，但關鍵是她早在8月27日就出現症狀還去上班，直到9月4日確診，還是因為先生發燒，被匡列篩檢才驗出PCR陽性，「ct值更是爆炸高的17，整整有一個禮拜可以感染別人」。

招名威表示，雖然小朋友染疫重症或死亡的機率偏低，但萬一把病毒帶回家感染阿公阿嬤，後果不堪設想。更質疑目前的防疫措施，只要求未打過疫苗的老師要定期快篩，但打過疫苗的則是出現症狀時、主動去篩檢，這是否符合現階段Delta的現實狀況，有待觀察。呼籲大家有症狀就篩檢，「悶不吭聲病毒不會消失，狀況只會更糟。」

對此，網友紛紛留言：「很奇怪，沒症狀的人一窩蜂跑去篩檢，有症狀反而不去」、「身為老師怎麼有這種心態，真的很誇張」、「這位老師嗅覺異常還不去篩」、「希望不要是Delta」。