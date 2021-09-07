籃網在今夏自由市場不聲不響地網羅了米爾斯、米爾沙普、艾卓吉和詹姆斯強生，還用首輪27號秀權淘來了卡梅隆湯馬斯，現已經是夏季聯賽MVP。球隊雖然走了丁威迪和傑夫格林有些許影響，而狄安卓喬丹和麥克詹姆斯離開影響不大。籃網總管馬克斯幾記妙手提升了籃網整體實力，儼然成為最大贏家。

上賽季籃網送走一些即戰力球員，打造了令人聞風喪膽的三巨頭（杜蘭特、厄文和哈登）。 儘管傷兵滿營、三巨頭合體沒幾場，籃網依然打出聯盟第一（也是歷史第一）的進攻效率。 籃網已掌握了重攻時代籃球的奧義密碼，杜蘭特是歷史級別的無死角超級得分手，厄文是頂尖的攻堅利刃， 哈登是頂級的控場者。 球隊還擁有葛瑞芬、布朗、克拉克斯頓、喬哈里斯等不錯球員。 籃網可以打快攻轉換，可以打早期進攻，還能打陣地戰，有了哈登一切皆有可能。

上賽季的籃網防守端缺少悍將，整體防守不太好，但季後賽針對性防守做得不錯，防守效率達到109.3，聯盟第4。 籃網不敢用小喬丹和克拉克斯頓等內線，依賴葛瑞芬，把布朗拉去當中鋒，打造一整套快速機動防守策略，承襲自丹托尼和哈登火箭時代的打法。

不過上賽季籃網有致命缺陷，除了三巨頭，其他球員輪換不足，加上教頭納許能力欠佳，不敢用人，球隊只能依靠短輪換，過度使用主力，季後賽更搞出了七人輪替。 杜蘭特傷停大半賽季，厄文也有傷，「鐵人」哈登被透支得傷病復發。東區季後賽次輪厄文傷停，G5杜蘭特打滿，狂砍49分、17籃板、10助，G7幾乎打滿，哈登帶著二級拉傷強行復出，然而有心無力，籃網最終遭到公鹿淘汰，球隊防守差，納許臨場指揮蹩腳，都是籃網的缺陷。

新賽季籃網重整旗鼓， 米爾斯加盟是籃網的強心針，這位馬刺培養出來的大心臟球員是敢打敢投的神經刀，2014總決賽靠著幾記三分送走了不可一世的熱火奪得總冠軍。 他現在已經老化，組織一般般，得分不穩，但依然是澳洲國家隊的絕對核心人物。 他在哈登和厄文休息時能持球，還能提供投射火力，這相對於季後賽跌到谷底的射手喬哈里斯無異是久旱逢甘霖。

籃網具備持球能力的就有哈登、厄文、杜蘭特、葛瑞芬和米爾斯，如果教練調教得當，完全可以打造一套多點進攻的體系。 上賽季進攻體系如此單調，火力已如此兇猛，進攻端是否能創造再次升級，正是納許的最大考驗。

鋒線和內線的補強尤為重要。 米爾沙普索要高薪不得，選擇籃網以求爭冠。 這位由爵士老帥史隆培養出來的鋒線硬漢，在聯盟打滾多年，靠的是硬朗的攻防球風。米爾沙普見過大場面，能打4和5號位置，對籃網無異於雪中送炭，他能提供中遠距離火力，還有一定的單打能力，防守時他硬朗的對抗可以解放葛瑞芬，讓葛瑞芬專注在進攻上。 籃網同時引進了雙能鋒詹姆斯強生，他防守硬朗，球風硬朗兇殘，是鬥毆大師（號稱空手道黑帶擁有者），能作為布魯斯布朗的備胎。

籃網隊鋒線充足，避免了上賽季杜蘭特和葛瑞芬替補不足、上場時間過長、防守壓力過大的問題。 而艾卓吉的回歸則讓籃網更上層樓。米爾斯可以提升球隊持球火力點，擁有米爾斯、米爾沙普、艾卓吉，球隊火力更加兇猛，三巨頭進攻端全面提升。 防守端米爾沙普和詹姆斯強生在鋒線位置的拱衛，解放了杜蘭特和葛瑞芬，機動性極強的無限換防將使籃網防守有機會升至聯盟中流水準。

然而，籃網依舊存在著隱患。 其一是球員的傷病史， 杜蘭特在肌腱斷裂創造了醫學奇跡，生龍活虎了一個賽季，是否能夠延續？ 厄文和葛瑞芬生涯一直傷病不停，哈登上賽季被用廢了，下賽季如何合理輪休、避免傷病問題是納許的重中之重，米爾斯提供了輪換的多選項，但終歸還得依賴納許的調整。

其二是納許的執教水準。 上賽季後段納許逐漸有了一些進步，季後賽排兵布陣頗有亮點，淘汰綠衫軍，2比0領先公鹿有他執教之功。 但身為總教練的他有明顯缺點，過度使用主力是他的招牌，他的臨場指揮非常蹩腳，不叫暫停是他的缺點。 下賽季如何用開發團隊攻防，增長輪換，做好臨場指揮，將是他的重大考驗。

籃網將士秣馬厲兵，非常有機會摘下隊史第一座NBA總冠軍（其實籃網在ABA時代有過兩個冠軍，分別是974、1976年），新賽季快來吧！