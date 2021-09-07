作家黃大米後悔推薦過條子鴿的書，更稱對方「說謊成性」 。（截自黃大米臉書）

退休警「條子鴿」發文聲稱，過去曾開違規紅單，事後遭長官致電關心，還收到2支申誡，暗示駕駛是時任行政院院長謝長廷的兒子謝維洲。對此，謝長廷與謝維洲雙雙出面否認，北市警也稱條子鴿任職時間與謝長廷擔任行政院長的時間點不符。對此，作家黃大米轟條子鴿「說謊成性」，後悔曾推薦他寫的書，並表示「有任何人因我的推薦而買了他的書，我都願意退錢，以示負責跟道歉」。

作家黃大米在臉書粉絲專頁連發多篇文章表示：「我向來不愛政治，因此我等等的發言也不是挺謝長廷，我要說，條子鴿是個很不OK的人」、「不要用假的故事，捏造你的正義與同情弱勢。人品不好，夜路走多了，終於有報應了。」

關於曾經發文推薦條子鴿的書，黃大米表示後悔：「我一年前確實有推薦過他的書，後來感受到他多會說謊後，立刻刪文，我當時不寫出細節，我有我的難處，但他的說謊成性，是我親身感受到，我們彼此不往來已久，以上是我的說明，如果有任何人因我的推薦而買了他的書，我都願意退錢，以示負責跟道歉」。

有網友留言稱黃大米或許沒有幫錯人，只是他後來變了，對此，黃大米也回：「他一年前就很垃圾，氣到我刪除推薦過他書的文，一個說謊成性的人」。