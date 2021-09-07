中央流行疫情指揮中心拍板，23日起，12歲以上、未滿18歲青少年將接種BNT疫苗，台南市教育局統計，全市符合接種學生數約有8、9萬人，教育局長鄭新輝表示，今天就會將疫苗接種意願書發給學生帶回家，下周一繳回，疫苗施打順序將先從高中開始。

鄭新輝表示，今天將由各校將學生疫苗接種意願書發給學生，希望學生、家長都能詳讀，下周一繳回就會匯整給衛生局，由衛生局安排施打，校園規畫妥適場地來進行接種，希望配合教育部規畫期程逐步完成施打作業。

他說，學生接種後可請3天疫苗假，若有不適症狀就好好休息，打完疫苗後，也會請學校調整上課內容，以體育課來說，先安排靜態活動為主，避免激烈運動。

由於新北幼兒園傳出群聚感染，他也提到，因幼兒園、小學生目前仍無法接種疫苗，這部分除了持續強化防疫，也提醒老師和家長每天注意自己及學生的健康狀況，有症狀不要到校上班、上課，在家休息，若出現相關症狀也請盡速就醫。