大腸直腸科主任邱建銘（中）與團隊共同執行腹腔溫熱化療過程。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

大腸癌病患陳先生感恩邱建銘主任（右）為守護病人健康所做的付出。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院治療大腸癌腹膜轉移病人，積極採用腫瘤減積手術加溫熱化療，2年平均存活率達8成。以2017年第1位病人為例，存活至今近5年，更是同類病人3倍多。大腸直腸科主任邱建銘指出，腹腔溫熱化療技術已臻成熟，可望為大腸癌後期病人爭取延長存活期。

「大腸癌連續多年是台灣癌症發生率首位，腹膜轉移的大腸癌後期病人治療預後通常不佳，以往術後即使接受新式化療藥物，存活時間幾乎都不超過1年半。」邱建銘主任表示，台灣引進腹腔溫熱化療後，情況已出現轉變。

邱建銘以57歲陳先生為例說明，2017年第一次接受腫瘤減積手術合併腹腔溫熱化療至今，身體狀態平時都幾乎沒有症狀，總是精神奕奕，一點都看不出是癌症病人。治療期間，醫療團隊持續定期追蹤，一發現任何狀況馬上處理，到今年7月為止，前後做過5次手術、60次化療與2次腹腔溫熱化療，至今已存活近5年。

陳先生感謝邱建銘主任醫療團隊多年來悉心照顧，肯定溫熱化療效果，也以自身經驗提醒病友放鬆心情，做該做的事，把病交給醫師，靜待治療結果。

台中慈濟醫院溫熱化療中心召集人方佳偉指出，中心成立至今完成62例，陳先生是接受溫熱化療的第一位病人。追蹤2017年到2018年，本院大腸癌腹膜轉移病人統計數據，接受積極腫瘤減積手術加溫熱化療個案，與國外先進醫院比較，病人超過2年存活率優於國外平均，呈現積極治療成果及慎選病人的重要性。

邱建銘表示，醫師在大腸癌腹膜轉移病人腫瘤減積手術過程，儘量清除病人腹腔內的惡性腫瘤，直到肉眼可見的乾淨程度；灌注在體內的化療藥物則搭配特殊機器，維持42度以上高溫，以發揮消滅癌細胞療效。」

邱建銘指出，手術後的腹腔溫熱化療灌洗時間需90分鐘以上，對病人來說，過程十分辛苦，術前必須經醫師評估，擁有較佳的身體條件才能接受這項治療。