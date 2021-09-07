8月30日，大陸國家新聞出版署印發通知，要求所有遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日的20時至21時，向未成年人提供1小時服務。

但在9月6日，話題＃花33元（人民幣，下同）租號打2小時王者榮耀＃衝上微博熱搜。當晚，@騰訊遊戲 回應，賬號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制。

據央視新聞報導，目前大陸網絡上可以通過租號、買號等途徑繞過監管，無限制玩網游，遊戲賬號租賣已形成灰色產業鏈。

目前，不少遊戲平台只是在遊戲登錄時驗證了賬號的真實性和有效性，並沒有驗證遊戲賬號和使用者身份之間的關聯。

江蘇廣電總台「我蘇特稿」報導，在某購物平台，輸入「手遊租號」等關鍵詞便可以輕鬆查找到大量的租號商家。租號時間往往以小時計價，在一些店鋪，每小時的最低價格甚至不足1元。

在一家銷量過萬的店鋪，店家發來商品鏈接，購買後登錄遊玩不受任何限制。而在第二家店鋪，店家則直接表示「我們的賬號都是成年人的賬號」。

2007年起，大陸防沉迷系統啓動。有大陸媒體梳理出一條防沉迷系統的升級史：最初的要求是所有的網遊玩家需要身份驗證，然而當時的防沉迷系統並沒有與公安系統聯網，網上的身份信息洩露現象泛濫、身份證生成器隨處可見；而後各大遊戲廠商收緊了防沉迷舉措，未成年玩家用父母的身份證註冊遊戲的案例更是屢見不鮮；

直到部分遊戲廠商實行了「宵禁」、「夜間巡航」、「人臉識別」、「識別定位」等措施，大部分的未成年玩家才真正有效地被監管起來；不過新的問題隨之而來—租號、借號、買號等產業趁機蓬勃發展，甚至利用斷網來規避防沉迷，大陸網上防沉迷破解教程也傳播甚廣。