大陸國務院6日公布「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」，把前海合作區由14.92平方公里，擴區7倍至120.56平方公里。香港中聯辦表示，方案必將為香港的專業人才和企業，提供巨大機遇，消息刺激深圳概念股7日走揚。

香港經濟日報報導，深圳國際一度升7.8％，最新報11港元，盤中高見11.12港元；深圳控股現升半成，最新報2.41港元，盤中高見2.44港元；深高速先升後跌，升2％高見7.72港元後倒跌0.1％，最新報7.56港元。

大陸頒令加強深圳與香港合作，國務院印發的「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」6日發布，前海合作區將打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐。

方案明確，進一步擴展前海合作區發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，面積較橫琴粵澳深度合作區的106.46平方公里為大。

方案指出，到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。