中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價7日報6.4533，較上個交易日跌4點，止步三連揚，暫時脫離兩個半月高位，上個交易日報6.4529。

在岸人民幣（CNY）開盤小幅升值，報6.4557，較上日夜盤收盤6.4582升25點，10：26報6.4568，升14點或0.0217％。離岸人民幣（CNH）報6.4522，較上日收盤6.4466貶56點或0.0867％。

交易員指出，日前公布的美國非農數據遠遜預期，市場預美國聯準會將推遲縮減購債，美元指數徘徊在一個月低位，不過在上周五（3日）夜盤有大行出手避免人民幣急升後，市場情緒謹慎，繼續關注匯價6.45關口阻力。

另有交易員認為，下半年中國經濟下行壓力較大，監管層可能認為匯率過快升值不利於外貿穩定，而且近期人民幣CFETS指數仍位於高位；但人民幣匯率橫盤整理已逾兩個月，一旦匯價突破此前範圍，市場預期可能劇烈變化。