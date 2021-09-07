58歲「綜藝天王」吳宗憲主持風格幽默、搞笑，出道逾30年累積眾多粉絲，是演藝圈長青樹，但近年數次傳出他動念退出演藝圈，日前還有消息指出吳宗憲已決定11月搬到上海從商，對此本人回應了。

根據《三立新聞網》報導，吳宗憲聽到自己引退、將定居上海的傳聞，並沒有把話說死：「還沒啦，還在思維！」事實上，吳宗憲已不是第一次表態想要離開娛樂圈，去年6月發長文肯定女兒Sandy的演藝成績時，就寫下「我也很想讓你知道：爸爸已經氣力放盡，想方設法要離開演藝圈」等字句。

今年6月吳宗憲上陳文茜主持的節目《茜問》，坦言今年或許會離開演藝圈，本來預計培養KID（林柏昇）和小鬼（黃鴻升）當接班人，沒想到小鬼突猝逝，給他很大的打擊，引退計畫暫時延後，但他對自己喊話，希望人生下半場能找回快樂，做真正喜歡的事，不需要留念演藝圈的舞台。

當時陳文茜追問：「有一天退休的時候，會辦一個盛大派對嗎？還是突然有一天，人就突然消失了？」吳宗憲輕描淡寫地回應：「我會慢慢地，離開演藝圈。」表示不是身體狀況不好，而是沒辦法再繼續錄影，即便給兩倍的薪水都不要，同時他感嘆台灣藝人很沒尊嚴，常會被質疑「為什麼可以賺這麼多錢」，讓他覺得有點無奈，好像努力沒有被認可，並透露自己很喜歡研發產品與販售商品。