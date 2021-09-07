香港東網報導，英國政府當地時間週一（6日）更新對香港的旅遊建議。在有關「安全及保安」的內容中，指出香港去年實施的《香港國安法》適用於香港境內及境外行為，包括在英國進行的活動；中國大陸可根據《香港國安法》條文，在某些情況下拘留及審判疑犯，而且有被移送到中國大陸審訊的風險。

此次更新也提到，《香港國安法》中包括分裂國家、顛覆國家政權、組織和實施恐怖活動，以及與外國勢力勾結的罪行，全都最高可判處終身監禁；而觸犯《香港國安法》的人士有被拘留及遣送回中國大陸的風險。

旅遊建議指出，示威活動在香港現已減少，但含有暴力活動的示威仍可能隨時發生；衝突可能在不同地方出現，包括港鐵，提醒英國公民提高警惕，注意最新情況。

建議也提到今年8月1日生效的《2020年入境（修訂）條例草案》，指該條例可阻止旅客離港，但港府已承諾不會使用這項權力，只會用於阻止尋求庇護者進入香港。