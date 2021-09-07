具有土地銀行員工身份的「麟洋配」能否代言日前引發討論，許多公務員也關切在工作之外的時間，能否從事導遊、保險業務員等非固定工作，對此銓敘部今天表示，公務員不允許從事領證職務的事務，就算偶一為之也不可以。

之前曾有公務員被檢舉合夥投資遭懲處，部分公務員也詢問，如果跑去考保險證照，在休假或工作以外的時間，是否可偶爾從事保險業務員的工作？

對此，銓敘部表示，根據公務員服務法第14條規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，而規定中所說的「業務」，也包含了領證職業，所以公務員原則上不能夠兼任領證職業。如有違反，應按情節輕重分別予以懲處；其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。

銓敘部舉例，像是導遊、領隊、保險業務員、房仲業者等等，都是屬於領證職業。如果只是參加考試，取得及格證書沒有問題，但若實際從事領證職業，就算是偶一為之也不可以。