加拿大19歲女將蕾拉費南德茲(Leylah Fernandez)在美網中央球場連續拉下兩位前球后，聲名大噪。她的父親荷黑費南德茲(Jorge Fernandez)是厄瓜多足球員，母親是菲律賓裔，更令人訝異的是她的教練就是她爸爸，也就是一個足球員來擔任她的網球教練。

費南德茲當年被加拿大網球培訓計畫刷掉，父親只好親自充當她的教練，那時候他對網球一竅不通。雖然是個網球外行，身為運動員的本質是共通的，費南德茲說：「爸爸是我的教練，他教我要有好勝心，這對我的心態有重要影響。我非常努力鍛鍊，爸爸告訴我要有耐性，比賽中保持自信，成果就會展現出來，我很高興自己做到了。」

網球技巧的專業部分仍由另一位教練Romain Deridder負責，不過費南德茲的比賽計畫與戰術還是父親在擬定的。「爸爸留在家裡陪著妹妹（母親有到場支援），他每天固定會告訴我接下來該怎麼做，比賽中該做什麼，他相信我能做到，這一切感覺很棒。」

費南德茲提到很重要的一點就是享受比賽，任何選手都必須要喜歡網球才能成功。前一場的對手可貝兒(Angelique Kerber)也說：「她似乎打得很享受，我想她未來幾年大有可為。」費南德茲8強戰的對手是第5種子史維托琳娜(Elina Svitolina)。