美國媒體《BR》撰文預測近期仍有可能完成的幾樁重大交易，其中七六人將與拓荒者達成協議，班西蒙斯與利拉德聯手征戰新賽季。

拓荒者用麥科倫、2023年和2024年首輪選秀權向七六人換來班西蒙斯。西蒙斯的交易談判已經延宕許久，目前還沒有確定消息。 拓荒者也遇到了一定的麻煩，他們的毫無作為讓利拉德已經開始有些動搖，兩隊都急需做出一些改變。雖然曾一度爆出拓荒者內部不認為西蒙斯和利拉德可以相容，但眼下他們似乎沒有更好的選擇，加上麥科倫和利拉德組成的雙槍似乎已經玩不出新花樣，而西蒙斯也許能成為拓荒者的卓拉蒙格林。同時，西蒙斯能幫助拓荒者在防守端產生質的飛躍。

七六人方面，西蒙斯和恩比德同時在場的空間問題早已擺在檯面上，而麥科倫身為聯盟中出色的持球手和射手，能很好的為恩比德拉開出手空間，並且能在關鍵球時刻替球隊帶來更多攻防選擇性。

獨行俠用鮑威爾加2025年首輪前10受保護選秀權換火箭伍德。波爾津吉斯在2020-2021賽季打的極為掙扎，在健康、穩定性和防守方面都受到了嚴重考驗，導致在例行賽大部分時間，東契奇肩膀上的壓力變得更大。伍德可以成為東契奇發動擋拆的最佳人選，他不僅有著不錯的籃下終結能力，並且也有著一定的三分射程，上賽季伍德場均16.2分，三分命中率為37.9%。

對於火箭而言， 雖然伍德只有26歲，但火箭似乎並沒有將他納入以傑倫格林為核心的重建計劃，如果他們希望獲得更多優秀權，伍德是他們最大的交易籌碼。

巫師用貝爾坦斯與2024年首輪選秀權向溜馬交換透納。雖然從天賦和球員級別來說，透納都比貝爾坦斯更高，但對於溜馬來說，透納和小沙波尼斯的位置有些重疊，在如今小球盛行的聯盟，讓他們同時出現在場上幾乎是不可能的。貝爾坦斯是聯盟中最優秀的射手之一，他能給小沙波尼斯盡可能的拉開空間，並且能給戰術帶來更多可能性，發揮出小沙波尼斯的策應屬性。

對巫師而言，休賽期的交易讓他們擁有更多年輕潛力球員，貝爾坦斯的存在會讓他們的出場時間受到限制。 透納的加入使畢爾和丁威迪的擋拆可以順利進行，並且透納的防守能力能讓一向被人詬病的烏才防守得到顯著提升。

馬刺用塞迪斯楊和沃克交換國王希爾德（國王）。馬刺似乎從未想過通過擺爛重建球隊，即便在里歐納德離開後他們依舊希望能夠保持競爭力。希爾德的加盟能夠幫助馬刺實現目標。上賽季馬刺百回合三分命中率排名聯盟倒數第二，這讓他們的進攻效率大打折扣。希爾德是歷史上僅有每場比賽至少出手7次（總出手超過500）三分球，命中率還能達到40%以上的三位球員之一（另外兩名是史提芬柯瑞和鄧肯羅賓生）。 他的加盟能改善馬刺的三分球投射能力。

國王方面，塞迪斯楊是一位經驗豐富，實力雄厚的球員，他能為國王帶來更多內線的可能性，同時，他還是個優秀的分球手，能夠為外線球員創造更多投籃機會。沃克雖然還未打出名氣，但他只有22歲，也許稍加雕琢便能夠有令人意想不到的驚喜。