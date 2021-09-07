人民幣國際化再下一城，6日，中國人民銀行（大陸央行）和印尼銀行宣布，正式啟動中印尼本幣結算合作框架。這也是繼越南、寮國、俄羅斯等9國之後，又一個與大陸建立雙邊本幣結算協議的「一帶一路」沿線國家，大陸本幣結算「朋友圈」已擴至10國。

人民銀行表示，此舉是兩國央行深化貨幣金融合作的重要里程碑，有助於形成人民幣／印尼盧比直接報價，擴大兩國經貿往來中本幣使用，促進貿易投資便利化。

《上海證券報》報導，專家認為，本幣結算協議不僅可以提升本國貨幣的雙邊貿易和結算功能，還可深化國際經貿合作往來，更有助於促進其他國家使用人民幣進行貿易結算，是人民幣國際化更進一步的里程碑。

早在2018年，人民銀行與印尼銀行就已續簽雙邊本幣互換協定，協定規模為2000億元人民幣／440兆印尼盧比，協議有效期3年。從本幣互換協議，到本幣結算合作框架，這一變化傳遞出怎樣的積極意義？

植信投資首席經濟學家連平表示，中印尼本幣結算合作框架是兩國本幣互換協定的升級，使用本國貨幣直接進行商品與服務貿易結算，將有助於進一步降低兩國跨境支付結算成本與匯率風險，加快兩國經貿往來。

去年上半年起，東協超越歐盟成為中國最大的交易夥伴。今年上半年，印尼與中國貿易量增長逾30％，兩國貨幣直接兌換需求迫切。透過本幣結算框架，能實現印尼盧比與人民幣直接兌換，服務於實體經濟的貿易以及投資需求。