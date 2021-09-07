網友分享照片，一名員警跨坐在約3公尺高的高架橋墩上，手上拿著測速槍，疑似取締超速，驚呼「要錢不要命」。該名員警身份曝光，隸屬保二總隊第一大隊第二中隊高科分隊，該單位表示，經查該員當時正在執行「取締超速違規」勤務，並未違反相關規定，但跨坐橋墩有其危險性，已提醒同仁執行勤務要以安全為前提，適切執法。

有網友在臉書社團《爆料公社公開版》分享照片並發文「網路發現的，要錢不要命，有個萬一掉下來被壓到，雖小是別人，太扯了」，只見照片中一名員警，跨坐在約3公尺高的高架橋護欄，手持測速槍，疑似在取締超速違規。

照片引發網友熱議，紛紛留言：「好扯」、「賣命演出」、「有這麼缺業績嘛!!??」、「可憐的警察先生，是誰叫你那麼賣命的。為罰單賭性命。難道警察的命比罰單不值錢嗎？」、「不當狗仔或狙擊手太可惜了，摔下來能因公受傷申請國賠嗎」、「看來要找聞氫哥來處理一下了」。

對此，保安警察第二總隊第一大隊第二中隊出面證實，照片中的員警，是該中隊高科分隊隊員，經查，該名員警被編排9月5日上午7時到10時，於聯絡道西側出口進行「取締超速違規」勤務，該員在測速標誌牌面後100-300公尺處，跨坐橋墩實施測速照相，並未違反相關規定。

第二中隊指出，車輛進入高雄園區下坡車速過快，易有違規及交通事故發生，該員求好心切下才會發生跨坐橋墩的執法行為。不過也強調，跨坐橋墩有其危險性，已請同仁確實檢討，並提醒同仁執行勤務務必以安全為前提，適切執法。