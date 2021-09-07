去年台南市陳姓男子因母親與鄰居土地糾紛、長期爭吵，又認為對方言詞影射他是狗，他持刀砍殺鄰居夫婦造成一死一傷，歷審考量陳男犯後自首，並當庭向死者妻子表示道歉，依殺人罪、殺人未遂罪將陳男判刑22年，上訴後，最高法院駁回定讞。

被告在去年7月3日晚上8點多，因故與鄰居陳姓男子、蕭姓女子發生爭執，他情緒失控，以折疊刀朝陳的左側頸部、左側胸部等重要部位揮刺數刀，直到陳男倒地為止，陳男大量出血及兩側氣血胸，續發低血容休克，送醫院急救仍不治死亡。

蕭姓女子持安全帽上前敲打被告陳姓男子企圖制止，等到她的老公倒地後，蕭女自認無力與陳男對抗，於徒步欲逃離現場，陳見狀持刀在後追趕，朝蕭的背部揮刺，造成她胸部多處穿刺傷，幸經鄰居聽聞呼救聲音，發現後叫救護車送醫急救，始倖免於死。

一審、二審考量陳男因其母親與鄰居之土地糾紛，雙方長期相處不睦，時有爭吵、相互辱罵，竟持刀追殺對方，他的犯罪手段誠屬惡劣，實不宜輕縱，但考量他犯後自首坦承犯行，其當庭向蕭女表示道歉，依殺人等罪判刑22年，最高法院駁回上訴確定。