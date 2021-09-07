陸系外資華興資本針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好世芯-KY在非大陸市場的能見度持續提升下，將目標價由752元提升到900元、升評到買進。世芯-KY今開高壓低後，10:00股價再歷經第2波急拉，今股價最高衝上810元，震幅逾8%。

華興資本表示，世芯-KY第二季每股獲利5.5元、優於預期，世芯-KY上半年營收年成長7成，第三季預計在強勁的NRE(委託設計)貢獻下，將抵銷大陸客戶的減緩，預計世芯-KY全年營收成長幅度上看44%。

華興資本表示，從積極的方面來看，世芯-KY今年的營收、獲利仍有分別成長44%、74%的實力，儘管其2019~2020年最大客戶天津飛騰於今年4月被添加到美國實體名單中，世芯-KY已暫停與飛騰的相關生產，目前等待結果中，假設最終祭出嚴格限制，則世芯-KY整個飛騰相關業務都將受到干擾，相反的，如果最終祭出的是最低限度規則，則預計世芯-KY將恢復其對飛騰現有產品的生產訂單，但未來的5/7奈米業務仍然存在風險。

華興資本表示，世芯-KY目前已保明年晶圓產能，也就是說，亞馬遜、英特爾Habana Labs等海外客戶訂單題材還未反映，世芯-KY在非大陸是市場的能見度持續提升下，2021~2023年淨利潤複合年增長率為35%，目標價由752元提升到900元、升評到買進。