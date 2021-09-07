鑄件大廠永冠-KY上半年EPS回升至2.41元，創近五年同期新高。目前風電能源類、產業機械及注塑機訂單能見度看到年底，今年出貨噸數及合併營收可望雙雙改寫歷史新高。今（7）日下午將參加證交所主辦線上法說會，說明未來營運展望及泰國廠興建時程。

永冠今年產業機械及注塑機客戶需求回溫，第三季出貨目標訂為5萬噸，今年出貨噸數挑戰18.5～19.4萬噸。為擴張鑄件市場版圖，除在台中港設廠，第一階段投資金額新台幣約52.2億元，主要供貨給西門子哥美颯及三菱重工維特斯兩離岸風機廠。永冠台中港新廠工程雖受疫情影響，延宕1、2個月，不過2022年第二季量產計畫未改變，量產第1年將生產1萬噸離岸風機鑄件，2023年達4.5萬噸、2024年增加至6萬噸目標都未改變，並規劃2021年下半年在泰國投資建廠。

永冠指出，永冠泰國廠用地96.8萬平方米，獲得泰國政府給予八年免稅及五年稅率減半的投資優惠，預定2021年下半年動工興建、2023年投產，主要生產注塑機、產業機械及陸域風機鑄件為主，除供應東南亞市場外，也外銷歐美，第一階段投資新台幣26億元，目前泰國確診病例攀升，永冠現階段還無法派員到泰國展開建廠前期工作，7日法說會將說明最新現況。