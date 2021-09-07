你也想考上台大嗎？擁有好成績不止書讀得好，好的營養更是不可或缺！農委會主委陳吉仲今(7)日爆料，高中以前未開竅的他，因為高三那年每天吃一尾魚而考上台大，他強調，漁產不只營養足，更是好處多多。

農委會主委陳吉仲今日於「漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶記者會」上表示，自己在高中以前都沒有開竅，高三那年住在姑媽家，姑媽每天煎一尾魚給我，因此我才考上台灣大學農業經濟系，所以太太也常煎魚給3個小孩吃，漁產蛋白質多，維生素D又特別豐富，加上容易消化，老少兼宜，只有好處。

陳吉仲指出，台灣漁產的品質與價格在世界上數一數二，中秋節民眾會烤文蛤、秋刀魚、白蝦等，尤其國產白蝦價格好，今年鰻魚價格也難得非常親民，為讓消費者，尤其家庭主婦，漁業署特別結合在地漁會、生產合作社等，結合21家業者、72項產品，賣了大約170種漁產組合在漁業嘉年華Ｘ中秋海鮮饗宴網購平臺，對消費者來說絕對值得優先訂購。