美國25歲知名女歌手兼演員千黛亞（Zendaya），過去曾以童星身份出道，2009年在迪士尼電視劇《舞動青春》中飾演「Rocky Blue」一角而爆紅，隨後更在《蜘蛛人》系列電影中大放異彩。近日即將推出新電影《沙丘》的她，不僅在巴黎首映會上以一襲中空連身裙吸引眾人目光，釋出的雜誌封面照更直接「上空」入鏡，辣秀惹火好身材。

電影《沙丘》於法國巴黎當地時間9月6日舉辦電影首映會，當天千黛亞與同劇演員堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson），及導演丹尼斯維倫紐瓦（Denis Villeneuve）一同出席紅毯接受媒體採訪及拍照，但當千黛亞一站上紅毯立即成為鎂光燈矚目的焦點。

只見千黛亞燙了一頭爆炸捲髮，身穿酒紅色超短版長袖上衣，搭配同款式針織貼身造型長裙。上半身衣襬短到只到胸部下緣至腋下，加上背部全裸的性感設計，與長袖及誇張的羽毛裙形成強烈對比，但她結實的腹肌曲線卻也因此一覽無遺，瞬間辣到最高點。

另外，千黛亞近日為了宣傳新作品也登上時尚雜誌《Vogue》接受專訪，在釋出的照片中她不改大膽的穿搭風格，除了穿上深V至胸下的性感洋裝外，最後一張照片甚至直接「上空」，只穿著一件貼身長褲與跟鞋，坐在沙發椅上，雖然她用雙手捧住雙峰遮住重要部位，但火辣的好身材依然受到網友熱烈討論。