行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，在「綠色金融行動方案」的鼓勵下，國內銀行有不少加入赤道原則(Equator Principles)的簽署，看到金融機構環境保護意識提升，不免感到振奮。

銀行一旦簽署，即有義務在處理千萬美元以上融資、投資或財務安排時，先行分析對環境及社會面的影響，借款人也因此承擔不少額外的負擔與承諾，在當時紅海狀態下的金融界，又考慮台灣金融機構規模尚小，Do good不必拘於形式，所以我在文章結論中表示「似有空谷足音卻又遙不可及之感」，對加入簽署乃暫告作罷。

赤道原則已堂堂邁入第四版(EP 4.0)，內容更符合世界環保趨勢，台灣銀行界撐過2008年金融海嘯，也日益壯大，在整體重視ESG的氛圍下，2015年起，開始有銀行加入赤道原則，至上月底已陸續有十家本國銀行完成簽署。

依照EPA(赤道原則協會)資料，至八月底，共有37國123家銀行簽署赤道原則，以英國The Banker雜誌1000大銀行排名看，百大銀行中僅有41家參與赤道原則。不論以第一類資本或總體表現排名來看，台灣最突出的一家銀行，近年排名約在全球第150名至160名之間，多數台灣的銀行是在200名以外。

換言之，同班同學中，體格較佳或成績較好者，還不敢貿然投入的俱樂部，台灣銀行界已競相加入，當然EPA是表彰身分的高級俱樂部，會費也不高(每年約五千英鎊)，又是做好事，為顯示對ESG的重視，簽署赤道原則，當然值得鼓勵。

簽署赤道原則，門檻、難度雖不高，問題在入會後銀行是否能確遵十大原則及相關規定，授信／投資對象(客戶)也要能配合，未來適用赤道原則的案件，皆須經第三方機構進行環境、社會風險評估，提出改善計畫。因此簽署銀行須了解授信流程調整、組織重設建立、政策表單改訂、教育訓練，最重要的是對新業務的影響。

金融機構應以對本身了解、定位以確定簽署的可行性，不要只以主管機關的期待、利於加入DJSI、輸人不輸陣為理由，換言之，這是科學的決定，而不應是情緒的決定。長期看，配合赤道原則是趨勢，但時點、方法及相關的準備，不容大意。不要參加後無力執行十大原則而退出或被退出(de-list)，對機構聲譽反而有損。

其實台灣任一銀行，如果一時因業務或規模考量，不能參加赤道原則，倒也不影響對環境及社會的熱愛，個別機構仍可藉遵守ESG、PRI(責任投資原則)、TCFD，甚至今年在疫情正熾時剛成立的GFANZ，繼續做一個負責的機構。為健康而追求陽光很好，但也不要因一頭熱而中暑啊。