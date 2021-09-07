隨著大盤多頭走勢未歇，零股、當沖等交易模式興起，近兩年的台股吸引不少散戶投資人進場，關於股市的討論相當熱絡，有網友好奇投資人心中有沒有即使被套牢也很安心的股票，沒想過停損只想在回檔時加碼，文章一出引起熱烈討論，有不少人點出，台積電、ETF元大台灣50（0050）、金融股或產業龍頭股等都是不錯選項。

該名網友在PTT論壇上發文詢問，有沒有就算股價跌、被套牢也很安心，且不打算停損的股票，「就算套牢，每年發股利會還一些錢給你，有閒錢再持續投入加碼，反正就是對公司很有信心，大家有這種股票嗎？」

不少人認為，晶圓代工龍頭台積電是首要選項，主因在於台積電為權值股且營運穩健，加上晶片荒問題未解，台積電產能滿載，近日又傳出調漲晶圓代工價格，整體營收與毛利率有望獲得成長，「GG阿，大到不能倒」、「台積電，跟所有含台積電的ETF」、「不會下市的台積」、「當然是台積電，這還要問？」、「台積電無庸置疑。」

有投資人點出，中華電信、ETF0050、金融股等選擇，「去年股災，中華電信也沒啥動，答案很明顯了吧」、「中華電信啊，這也大到不能倒」、「0050可以分散風險，推」、「金融股啊或產業龍頭股」、「買大盤ETF就好，跌太低政府會救，完全不怕」、「金融股，一抱就是10年起跳。」

此外，有內行人點出，只要不要亂開槓桿或融資，基本上選到好公司就不用怕被套牢，「有發股利不會下市的股票都可以抱，又不是期權怕什麼，被套牢就開始緊張就兩類人，資本不夠或開槓桿的」、「其實好多吧，近年可以撿很多匯損的股票，等待台幣貶值」、「好公司的現股抱著一點問題沒有，等同於定存。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。