新冠肺炎在台灣尚未止息，面對無孔不入又不見蹤跡的病毒，家長還是會擔憂家中孩子染疫。對此醫師提醒除了呼吸道症狀以外，也可多留意小朋友的皮膚狀況，特別是腳趾。

●孩童染疫多輕症、無症狀？醫：接受體少成人非常多

義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，一般而言1歲~12歲的小朋友雖然免疫力尚未完全，但相較成人更多是以無症狀、輕症作為表現，較少出現重症、甚至是死亡，因為小朋友的ACE2接受體也尚未發展完全。

洪暐傑醫師說明，ACE2接受體是新冠病毒入侵人體後，病毒與細胞連結的關鍵，其可視作為一把鑰匙，病毒能透過這把鑰匙開啟大門感染我們的細胞，據研究，小朋友的ACE2接受體明顯比成人少了非常多，因此也較不容易感染、複製、擴散病毒或甚至引起重症、死亡。不過此情況範圍以1~12歲幼童為主，1歲以下或身有先天性疾病的幼童重症比例則偏高，而15歲上下的青少年也較多為無症狀或輕症。

(圖/今健康提供)

●留意孩童染疫３大症狀，出現連續不適提高警覺！

洪暐傑醫師提醒，雖然一般而言新冠肺炎病毒對小朋友的影響較小，但還是不可不慎。根據各國經驗，往往是小朋友沒事，反倒傳染給家中的長輩，因此若小朋友出現相關症狀，大人也得提高警覺。且也有少部分的孩童，可能出現較為嚴重的症狀。

孩童感染新冠肺炎的症狀，多和一般上呼吸道感染症狀相似，如感冒、咳嗽、有痰、流鼻水等。

另外也有部分會出現血管炎，在皮膚上形成皮膚炎，目前研究推測可能與凝血功能異常造成血管發炎有關，此症狀特別容易使得週邊血管發炎，尤其是腳趾等末梢血管，容易出現類似麻疹、水痘等一粒粒的紅疹，並且用手按壓不會像其他紅疹一樣短暫消退、反白。

小朋友較嚴重的症狀，可能因免疫反應過度，造成各器官發炎，形成「多系統發炎症候群」，少部分的孩童會出現各器官發炎的情況，如表現於皮膚的血管發炎、易出現腹痛腹瀉的腸胃道發炎、眼結膜發炎、口腔紅腫嚴重發炎、呼吸不順等，嚴重甚至會出現心臟衰竭，需至加護病房救治。提醒若家長小孩若有出現莫名連續各處身體不適，也應提高警覺，疫情當下不可再視為一般感冒、吃壞肚子。

(圖/今健康提供)

●守護孩童、家庭健康，盡量避免風險較高場所！

洪暐傑醫師表示，防範病毒、守護小朋友及一整個家庭的健康，大人的防疫觀念尤其重要。現在小朋友多在家防疫，病毒大多僅能從成人滲透到家中。提醒民眾還是應持續警惕戴好口罩、勤洗手、勤消毒做好防疫，特別是在返家後一定要先洗手、換衣服後再抱小孩。

而平時小朋友若真的要出門，也應戴好口罩，並教導小朋友正確的防疫觀念，若無法執行應暫時避免出門為佳，特別是菜市場、大賣場等風險相對較高的場所，避免小朋友到處亂摸，以策安全。