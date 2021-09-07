Delta病毒來勢洶洶，近期本土疫情有升溫趨勢，對於行政院規畫10月推出振興五倍券，刺激內需型產業消費，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今呼籲，目前疫情尚有變化，行政院應該評估此時若推出五倍券，是否有造成群聚風險，作為是否延後發放的參考依據。

新冠肺炎疫情重創各行各業，近期有商圈、旅宿業者呼籲政府提早發放振興五倍券，讓民眾能在中秋節前夕就使用振興券，帶動整體經濟效益。不過，近日疫情出現變化，本土及境外移入確診案例有上升趨勢，五倍券等振興措施是否如期上路受到矚目。

對此，邱臣遠表示，疫情仍在持續變化，且行政院規畫的五倍券相關特別預算尚未送立法院審議，雖然很多產業因疫情衝擊，盼振興措施能盡快上路，但行政院應該要審慎評估。

邱臣遠認為，行政院應評估五倍券對產業的幫助及效益，尤其是疫情出現變化的當下，應衡量此時推出五倍券，是否有造成群聚風險。