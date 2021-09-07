內政部不動產資訊平台公布最近「僅老年人口居住宅數」資料，今年第二季全戶都為65歲以上老人的住宅數，達62.7萬宅，比十年前的33萬宅幾乎是翻倍成長；其中僅一名老人獨居者，更從十年前的22.6萬宅飆升到47.7萬宅，成長逾一倍，占老人宅總數高達76％。

獨居老人增加最大的隱憂，就是隨著長輩年紀漸長，社交活動減少，自理能力退化，容易發生憾事，亟需政府協助因應，民眾本身也應盡早規畫養老生活。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，分析資料顯示，中桃園、台中、台南和高雄四都，十年間獨居老人量增比例，都比還雙北高，顯示中南部因為就業需求，青年北漂或離家築巢的比例也漸增，僅剩長輩留鄉獨居的狀況越加明顯。

進一步觀察目前六都獨居老人宅的數量，以新北市的9萬4868人最多，占老人宅比例也最高，達78.84％；獨居老人宅比例增加最多的則是台南市，十年增加了9.23個百分點，反觀首善之都台北市，僅增加2.98百分點。

業者表示，隨著小家庭化的趨勢，子女結婚後，多半也希望和長輩各自留有生活隱私和空間，而中南部的房價基期低，獨立成家的門檻低，父母觀念也日漸開放，因此獨居老人宅數占比從十年前的65~69％，一舉增加到現在的74~78％。反觀台北不僅房價高，生活成本、子女教育成本都高，小資夫妻購屋不易，乾脆和父母三代同堂，還能享受爺奶托育協助，因此台北的獨居老人戶，近年量增速度趨緩。

至於新北市，因為幅員廣大，許多偏遠區域的老宅，屋況不佳，子女同住意願不大，因此獨居比例也高。