高速公路局表示，以往彈性放假利用星期六補行上班隔日之星期日，國5北上交通量較低且交通狀況大致正常，故因應110年中秋節連假彈性放假於110年9月11日（星期六）補行上班之隔日，即110年9月12日（星期日）暫停實施國5蘇澳至頭城之北向入口匝道高乘載管制。

高公局提醒，雖然110年9月12日不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人務必配合，另請用路人上路前務必檢查車況，避免於雪山隧道內發生車輛故障影響行車安全與順暢。