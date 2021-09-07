股神巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)投資中國大陸電動車公司-比亞迪股票，今年獲利20億美元，目前市值已近80億美元，不到13年時間，報酬率成長3400%。

《Markets Insider》報導，波克夏海瑟威公司於2008年斥資2.32億美元，買下比亞迪2.25億股。根據該公司最新年報顯示，比亞迪股票去(2020)年底市值59億美元，自此以來，比亞迪股價已飆升約23%，也讓伯波克夏海瑟威持有約8%比亞迪股權，市值暴增到79億美元。

報導指稱，比亞迪香港上市股票9月6日就上漲了8%。此外，比亞迪公布8月份乘用車銷量，較去年同期成長四倍多，達到6.05萬輛。今年前八個月銷售強勁，總共賣出26.1萬輛乘用車，是去年同期銷量的三倍多，其中，電動車銷量成長125% ，至14.9萬輛，插電式混合動力車銷量成長485%，至11.2萬輛。相比之下，比亞迪同期的汽油動力汽車銷量下降22%，至10.06萬輛。

巴菲特的戰友、波克夏海瑟威公司副主席查理蒙格(Charlie Munger)，自從他建議巴菲特買比亞迪股票以來，就屢次對比亞迪贊不絕口。例如他在2009年接受《Fortune》雜誌採訪，當時他就將比亞迪創辦人王傳福，形容就像發明家愛迪生(Thomas Edison)和通用電氣前董事長威爾許(Jack Welch)的綜合體。

《Markets Insider》指稱，到目前為止，查理蒙格對比亞迪的前景看法是正確的。自從波克夏海瑟威投資比亞迪以來，該公司的收入成長近六倍，達到240億美元，淨利潤成長兩倍多，達到約10億美元。