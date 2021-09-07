研考會29日將公布100名第二屆青年諮詢委員名單，遴選錄取率約29.85％，參與遴選335名青年，年齡在15至35歲之間，台中市年輕化，年輕人勇於為城市發聲。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

第二屆「台中市青年事務諮詢委員會」報名踴躍，研考會統計至3日報名截止，共有335名設籍、居住台中或在台中就學、就業的熱血青年參與百名青諮委員遴選，29日將公布100名第二屆青年諮詢委員名單，遴選錄取率約29.85％，參與遴選335名青年，年齡在15至35歲之間，台中市年輕化，年輕人勇於為城市發聲。

「青年力量，超乎想像！」台中市長盧秀燕肯定台中青年參與公共事務的行動力及熱忱，台中市政府成立青年事務諮詢委員會以來，重視青年聲音，幫助年輕人發展，提供讓青年發聲的良善平台，透過該機制讓青年的創意入府，讓政策更接地氣。

今年青諮會即將邁入第二屆，報名活動吸引超過300名青年參與。

研考會主委吳皇昇指出，將參與遴選的335名青年，年齡介於15至35歲，報名青年中各擁有豐富的學經歷，包含公司負責人、企業創辦人、專業經理人、建築師、大學助理教授、公務員、醫療從業人員、廚師、學生會幹部等各界優秀青年，也涵蓋原住民、新住民、客家族群、僑生等各類族群，多元角色將為市政提供更全面的意見。

吳皇昇說，第二屆青諮會讓青年委員參與市政議題範疇更廣泛、更多元，激發青年參與公共事務的熱情。

第二屆青諮會設有「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」三大議題小組，開放青年就其興趣、專長選擇參與組別，讓學有專精的青年能學以致用，貢獻一己之力。

吳皇昇鼓勵青年朋友，不論遴選結果如何，勿忘參與公共事務初衷，培養「大處著眼，小處著手」綜觀全局的能力。

研考會表示，書面初審將由公正的專家、學者進行線上評審。評審委員包括3名七年級生的業界知名人士-One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）共同創辦人陳凱翔、換日線總監張翔一以及本住集團執行長黃一展。

另邀請台中在地的專家學者-靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系王秀燕副教授、朝陽科技大學行銷系劉素娟副教授、台中市建築師公會黃郁文理事長提供專業意見，針對報名者的「專業知識與相關經驗」、「公共參與狀況」、「公共議題參與規劃與目標」等內容，依照公正客觀機制進行審查、評分。

達到一定標準的報名者將通知進入「個人面試」與「團體面試」的決選階段，預計於29日公布100名入選第二屆青年諮詢委員名單。