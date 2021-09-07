美國911恐攻屆滿20年，但今夏撤軍導致阿富汗重回塔利班之手，如今檢視911後發起的反恐戰爭，彷彿20年一夕歸零。美國當下國內政治氛圍兩極，更有恐攻陰影禍起蕭牆之憂。

● 2001年10月：揮師阿富汗推翻塔利班

美國2001年9月11日遭恐攻導致近3000人罹難後，當年10月7日美、英以塔利班（Taliban）包庇911恐攻主謀蓋達組織（al Qaeda）為由，對阿富汗境內的塔利班目標、蓋達組織訓練營發動空襲，揭開反恐戰爭序幕；10月19日進入地面戰，英國、土耳其、德國、義大利、荷蘭、法國、波蘭相繼派兵前往。

美國為首的聯軍2001年11月13日攻陷阿富汗首都喀布爾，12月7日塔利班最後堡壘－南部大城坎達哈（Kandahar）遭聯軍攻陷，塔利班倒台。

● 2003年3月：入侵伊拉克 海珊垮台

在聲稱伊拉克已擁有且研發大規模毀滅武器後，美國與盟國2003年3月19日入侵伊拉克。時任美國總統小布希（George W. Bush）當年5月1日在美軍航艦林肯號（USS Abraham Lincoln）宣告「任務結束」，並說「對伊拉克之戰是911後開啟反恐戰爭的一大勝利」。

2003年12月13日，伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）在家鄉附近的道拉（ad-Dawr）被美軍逮獲，經審判後於2006年12月30日被處死。但經過長時間搜尋，始終沒找出伊拉克的大規模毀滅武器。

美國於2007年12月開始撤軍伊拉克。2010年8月30日，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）在橢圓形辦公室宣布美軍結束在伊拉克的戰鬥任務，2011年12月大致完成撤軍，美伊戰爭結束。

● 2011年5月狙殺賓拉登、6月宣布撤軍阿富汗

美軍特戰部隊2011年5月2日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以北約100公里的阿伯塔巴德（Abbottabad）地區一處複合式建物發動突擊，狙殺策畫911恐攻的蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）。

歐巴馬2011年6月22日發表電視演說，宣布美國自阿富汗撤軍，2014年底前將完全交接給阿富汗民選政府的安全部隊。儘管撤離大部分部隊，但美軍仍維持約9800人駐守阿富汗，與北約繼續在阿富汗執行相關任務。

● 2011年迄今：敘利亞內戰、IS崛起

2011年初，敘利亞的反政府示威蔓延至全國多地，在美國為首的西方國家和遜尼派穆斯林國家支持下，要求總統阿塞德（Bashar Al-Assad）下台的敘利亞反對派迅速壯大，最終演變成內戰並持續至今。

在反對派武裝力量獲得國外奧援的同時，伊朗和俄羅斯大力支援敘利亞政府，讓敘利亞內戰成為遜尼派與什葉派間以及美俄間的角力場，更演變為美俄直接參與敘利亞的軍事行動。

敘利亞政府軍在俄羅斯和伊朗支持下穩住陣腳，2017年起先後收復大量反對派控制區域，並擊潰伊斯蘭國（IS）收復大片敘利亞東部領土；目前阿塞德政府已控制超過63%領土。

伊斯蘭國（IS）起初是2004年源自於蓋達組織伊拉克分支（AQI），利用伊拉克、敘利亞情勢不穩定之際壯大，並於2013年更名為伊斯蘭國，2014年一度建立橫跨部分敘利亞與伊拉克區域的「哈里發國」。

美軍為首的聯軍2014年8月開始對伊拉克的IS空襲，並擴大到敘利亞，IS遭受重大損失，領土不斷縮小。到2019年，IS被迫轉入地下，但至今仍為世界帶來恐攻威脅。

● 2021年：拜登撤軍、阿富汗重陷塔利班

美國川普政府2020年初與塔利班達成協議，逐步撤回剩餘駐阿美軍，原定2021年5月1日完全撤離。拜登政府後來將撤軍期限展延，並宣布2021年8月31日結束長達20年的阿富汗戰爭。

但從2021年4月美軍開始撤離起，塔利班再度發動攻勢，進展速度超乎預期。8月15日阿富汗首都喀布爾淪陷，美國發動反恐戰爭推翻塔利班後扶植的民選政府垮台，阿富汗又淪入塔利班之手。

● 恐襲風險外患轉內憂 美反恐走到十字路口

華府智庫「外交關係協會」（CFR）一篇專文指出，美國發起反恐戰爭最成功之處，在於重挫蓋達組織使其再無法發動911規模般的恐攻，但最失敗的地方無疑為2003年入侵伊拉克，使消滅蓋達組織在南亞活動的關鍵資源被移轉，錯失大好良機，除埋下IS崛起的種子，也讓蓋達組織「進化」為更暴力、更難束縛。

專文認為，除IS與蓋達組織威脅猶在之外，最令人遺憾的是美國所面臨的恐怖分子威脅，如今已從外患轉為內憂，2021年1月6日的國會山莊騷亂就是一大警訊。

當今美國存在的激烈黨派分歧恐損害整體反恐戰略的落實，911後美國出現的團結、齊心與命運共同感已不復存，兩極化的政治氛圍反而將很大程度癱瘓政府因應未來幾十年恐攻威脅的努力。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1100907