34歲大陸流量女神楊冪，擁有一張精緻臉蛋和深藏不露的好身材，人氣居高不下，近日她曬出替美妝品牌拍攝的影片，穿著一襲深V貼身高衩洋裝，大秀絕美好身材，驚豔全網。

楊冪近日替品牌拍攝影片，穿上黑色貼身洋裝的她，胸前大開深V，渾圓美胸和事業線若隱若現，下身開高衩到腿根，一走路白皙美腿就露出，上下都開讓凹凸有致好身材盡現。

楊冪上下都露展現好身材。(圖／翻攝自微博)

楊冪優雅性感。(圖／翻攝自微博)

而把頭髮盤起，擦上紅唇的楊冪，展現優雅性感的女王氣場，讓網友看了都直呼「美到無話可說」、「絕美代言人」、「誰不愛女王大人」。另外，有網友PO出楊冪私服照，雖然帶著帽子和口罩，一張臉幾乎被遮住，但穿著中空上衣的她，微露纖細小蠻腰，未P圖情況下依舊狀態超能打，好身材根本看不出是孩子的媽，令人驚艷不已。

楊冪私服未P照狀態超好。(圖／翻攝自微博)

楊冪五官精緻、身材火辣，纖細的身形下藏著超有料上圍，加上一雙筆直長腿，讓她有「腿精」稱號，加上演技精湛，不僅出演的電視劇都是票房保證，也收到各大時尚活動爭相邀請，自帶高流量讓她穩坐一線女星寶座