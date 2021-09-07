BMW集團執行長紀普斯(Oliver Zipse)周一指出，預計到2022年供應鏈將維持吃緊狀態；該段話粉碎了外界對於關鍵半導體短缺將很快結束的希望。

執行長在慕尼黑國際車展開幕首日表示，預計未來6至12個月，供應鏈將繼續吃緊。

如同其他汽車業的高層一樣，由於欠缺半導體供應，紀普斯正力抗產量下跌問題。紀普斯表示，從長遠來看，他沒有發現任何問題；汽車業對於晶片製造商來說，仍是一個有吸引力的客戶。

戴姆勒執行長凱倫涅斯(Ola Kaellenius)甚至在周日指出，晶片供應問題會延續到2023年，儘管屆時短缺情形不會像現在這麼嚴重。

此外，BMW集團財務長Nicholas Peter對於明年在中國市場的銷售成長感到有信心。

由於水災、新冠疫情、半導體短缺衝擊當地市場，中國近幾個月來汽車銷量下滑。而BMW卻逆勢而行，第二季在中國銷售成長12%。Peter預期未來會繼續成長。

財務長指出，由於新冠旅行限制，讓中國民眾口袋錢更多，高檔汽車以及BMW也從中獲益。

Peter表示，BMW已透過與第三方供應商簽訂足夠多的合約，未來兩到三年生產電池所需的原材料。與此同時，從鋰到晶片，各種產品的供應鏈都面臨短缺。

Peter指出，儘管如此，BMW沒有自家的電池生產計畫，因為福斯和戴姆勒等競爭對手已經這麼做了；而現在還為時尚早，無法知道哪一種電池技術在未來將成為主流。