工控記憶體模組廠宜鼎（5289）8月合併營收約為9.3億元，年增74.53%，為同期新高，但比7月的新高11億元下滑約15.73%；1~8月營收為68.58億元，年增35.37%，創新高。

回顧第二季，受惠記憶體價格大漲，工控及AIoT等客戶開始追貨，宜鼎在出貨價量齊揚下，第二季合併營收季增48.7%達28.85億元，較去年同期成長50.5％，並改寫季度營收歷史新高。上半年合併營收48.25億元，較去年同期成長22.2％，為歷年同期歷史新高。

宜鼎第二季獲利同步攀高，合併營收28.85億元，毛利率高達30.78%，單季淨利年增93.87%至4.77億元，每股淨利達5.79元；也帶動上半年淨利創新高，年增31.13%達7.36億元，每股淨利8.96元同步創新高。

展望第三季，在整體記憶體價格走勢維持高檔，宜鼎7月營收創下新高，整體第三季營收預估可維持高水準，全年業績將創下歷年新高之表現。