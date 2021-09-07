外資進場，貨櫃三雄今天聯袂大漲，萬海(2615)今天除權息，總計配發2元股利，股票及現金各半，盤中攻上漲停，來到209.5元，已經接近填權息表現。

海運塞港、缺櫃問題未解，準班率創下新低，處於海運旺季呈現供不應求，上周五公布的SCFI綜合指數持續創高，一周再漲117.03點，來到4502.65點，漲幅2.67％，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線結束連3周下滑。

外資近期重回台股，昨天同步買超航運三雄，陽明(2609)買超7,690張、長榮(2603)買超4,855張、萬海(2615)買超2,303張，激勵買盤今天重回航運股，萬海漲停外，長榮、陽明都一度大漲超過9％。

8月海運供需吃緊狀況不變，預料即將公布的8月營收將再創新高，陽明單月營收有望突破300億元，長榮7月營收已經來到450億元，一個月營收等於過去淡季一季的總和，8月朝500億元挺進，萬海7月營收首次突破200億元，8月也將持續往上衝刺。

航運股今天人氣回升，占大盤成交比重超3成，類股漲幅達到5％。