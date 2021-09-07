頎邦（6147）宣布與聯電（2303）換股結盟，外資圈多對聯電持中性看法、看好頎邦，但瑞信證券科技產業分析師蘇厚合開出首槍，強調雙邊結盟並無助頎邦面板驅動IC（DDI）與射頻（RF）業務前景，未來二年每股純益又將被稀釋5～9％，降評「中立」。

二家半導體相關大廠宣布結盟後，內外資大型研究機構研判對聯電影響不大，然對頎邦有幾大助益。像是頎邦經與聯電結盟後，聯電將成第一大股東，有助頎邦經營權更穩定；另外，結盟後帶來的獲利成長力道，也有助弭平2022年約10％的獲利稀釋衝擊。

不過，頎邦在宣布結盟聯電後，股價僅於6日上午出現片刻激情，隨後開高走低，且瑞信展開降評，股價7日持續下挫，顯然市場對頎邦結盟聯電的綜效如何，尚在觀望，反而先反映增資發行新股稀釋獲利的憂慮。

蘇厚合認為，頎邦結盟聯電後，對DDI的幫助有限，因為封測產能的分配主要是由無晶圓廠決定，而不是晶圓代工廠。尤其DDI封測產業已由頎邦、南茂雙頭寡占，因此，頎邦此次攜手聯電，對產業競爭版圖不會產生太大影響。