明年基本工資與軍公教薪資可望雙漲，你也有望嗎？104人力銀行旗下104玩數據調查超過1200位企業人資及用人主管，65％預期基本工資會調漲，月薪平均調升2.33％，時薪2.26％。104玩數據也指出，近11年來，一共62個產業的平均月薪上漲13％，但同一期間的消費者物價指數（CPI）大約上漲10％，扣除物價漲幅後的「實質薪資增幅」僅約2.3％，更有23個產業的實質薪資負成長，代表薪資成長幅度趕不上物價上漲的速度。

而若軍公教明年調薪，57％的企業人資認為，公司不會因此跟進調薪；公司是否調薪仍看營運狀況、留才、基本工資、老闆態度等。

在此同時，104玩數據也分析560萬筆求職會員薪資，在2011～2021年上半年，近11年來，62個產業的平均月薪上漲13％，從3.7萬元、上升到4.2萬元，但同一期間的消費者物價指數（CPI）大約上漲10％，扣除物價漲幅後的「實質薪資增幅」僅約2.3％。其中，23個產業的實質薪資負成長，占全產業數的1／3，顯示長期的薪資增幅趕不上物價上漲。

104玩數據指出，近11年實質薪資增幅大於10％一共有5個產業，包括石油煤製品製造業、能源開採、水電能源供應、郵政及快遞業、非金屬礦物製品製造業（如陶瓷玻璃、耐火材、水泥等）。主因原物料上漲，產業獲利，以及產業長年大缺工。

此外，近11年實質薪資增幅高於平均值，介於2.3％～9.9％則有共共25個產業，包括半導體、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、鞋類紡織製品製造業、金融業等相對高薪群，近11年的薪資漲幅也相對穩健。

而薪資小幅落後的族群有哪些？104玩數據指出，所謂小幅落後，指的是近11年實質薪資增幅低於平均值但大於0，介於0％～2.2％，一共9個產業，包括餐飲業、藝文業、運輸業、社會福利服務業、金屬製造業、宗教∕職業團體組織、法律服務業、批發業。其中，僅運輸業2021平均月薪超過4萬元，其他產業皆低於4萬。

而近11年來實質薪資負成長的族群，則一共有23個產業，包括住宿服務業、教育服務業、婚紗攝影及美髮美容業、漁撈水產養殖業、政治機構業、廣播電視業、土石採取業、農產畜牧業等，這些產業在2021年平均月薪皆低於4萬元。