日本日前發現莫德納疫苗混入金屬異物，已有2名男子在接種同批號疫苗後死亡，昨天又確認新增1名49歲男子在接種同批號疫苗後死亡，累計共3死，將調查死因與疫苗的關係。

日本8月中旬起陸續發現未開封的莫德納（Moderna）公司製COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗中，混有肉眼可見的金屬粒子，全面暫緩使用同工廠同時期所生產的3個批號、共約163萬劑莫德納疫苗。日本代理藥廠武田藥品工業公司分析，異物是生產線機器的不鏽鋼屑。

不過，8月底時已發現有兩名38歲及30歲的男子，在接種問題批號疫苗後死亡；兩人接種的疫苗內並無異物，死因與疫苗的因果關係不明。

日本讀賣新聞報導，厚生勞動省昨天表示，另確認1例49歲的男性在接種問題批號疫苗後死亡，這名男子8月11日接種的第2劑為問題批號疫苗，隔天8月12日死亡。

男子遺體透過CT（電腦斷層）檢查，並未發現異常，之後將進行解剖，調查死因。

日本放送協會（NHK）報導，這名男子對蕎麥過敏，但死因不明；厚勞省今後除了詳加調查死因之外，也會透過專家會議了解與接種疫苗的因果關係。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100907