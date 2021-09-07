金管會上月14日廢止蝦皮支付股份有限公司的專營電支許可，但目前仍提供具「儲值」性質的蝦皮錢包服務，民間團體「經濟民主連合」認為蝦皮此舉違法，7日赴台北地檢署按鈴控告蝦皮支付、樂購蝦皮及2家公司的董事長胡育嘉及董監事涉嫌違反《電子支付機構管理條例》、《銀行法》。

蝦皮支付原本是蝦皮購物的第三方支付機構，按現行規定，保管代理收付日均餘額若超過新台幣10億元，必須向金管會申請專營電支業務，由於蝦皮2019年日均餘額已高達31億元，因此提出申請，金管會去年同意設立許可。

不過，蝦皮3月中向投審會遞件申請增資，卻因「中資」問題卡關，拿不到營業執照，經金管會同意延展1次後，蝦皮直到今年8月13日期限仍未提出營業執照申請，先前的許可因此遭金管會廢止。

經濟民主連合認為，蝦皮的許可遭廢止後，本應接洽有合法執照的業者接手金流服務，目前卻由同樣沒有電支執照的樂購蝦皮股份有限公司繼續違法營業，雖然不能直接儲值，但消費者只要向賣方申請退款，錢就會回到蝦皮錢包，等同提供儲值服務，已違反《電子支付機構管理條例》。

經濟民主連合並指，蝦皮去年底開始推行「蝦併晚點付」服務，以消費者過往交易紀錄為基礎審核，讓買家最多可擁有3萬元延遲付款額度，若消費者逾期還款，延遲利息費率為0.05％，年化後利息費率為18.25％，具有放款性質，蝦皮拿消費者儲值的錢去放款，形同1間無照銀行，另也違反《銀行法》。