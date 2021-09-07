台中市第二分局長陳家銘代表台中市政府頒發錦平里榮獲「內政部推動社區治安工作績效評鑑績優社區」獎牌一面，由守望相助隊隊長游金隆代表接受。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第二分局為強化犯罪預防，多方聽取民眾建言，廣蒐社會治安資訊，並落實警政社區化理念，於6日由分局長陳家銘率領分局幹部與守望相助隊隊長游金隆及里民們於錦平里福音堂教會內辦理「社區治安會議」，現場警民互動熱絡；陳家銘並代表台中市政府頒發錦平里榮獲「內政部推動社區治安工作績效評鑑績優社區」獎牌一面，由守望相助隊隊長游金隆代表接受，以感謝游金隆長期為北區里民無私的付出與貢獻。

此次會議並邀請北區鄉親、民意代表共同參與，過程中警方針對轄區治安及交通現況做簡介，並利用電腦投影以文字與影片雙管齊下的方式實施犯罪預防及交通宣導，針對里民們對治安及交通問題提出的建言，警方即時予以回應及說明，以互動方式拉進警民距離，建構社區治安網絡。

甫調派至第二分局二個星期的分局長陳家銘，積極參與轄內所有與民眾面對面溝通的機會，尤其重視居民所提出的治安、交通相關建言，並表示未來將不拘形式持續辦理社區治安會議，多方聽取民眾意見，作為警方規劃勤務及治、交安維護工作的參考。

他也強調，現今社會許多法令及案例瞬息萬變，所以透過辦理社區治安會議等不同的方式，將最新的相關訊息即時帶給民眾，讓民眾能夠瞭解到生活週遭應注意的事項，保護自己也保護家人，里民亦對第二分局員警在治安維護工作上的表現也予以肯定。

陳家銘表示，守護社區的安全，除靠警察的努力以外，也需要社區每位民眾的幫助。透過大家的互相提醒，互相關心，有發現任何問題時，打個電話通報一下，才能建構安全和樂的社區環境，讓大家都能在這宜居城市安居樂業。