美媒體《HoopsHype》評選出NBA新賽季排名前十的小前鋒，籃網杜蘭特排名第一，湖人詹姆斯僅排名第三。

身為一名得分手，杜蘭特是完美無瑕的。上賽季超過150個三分球和超過300次進球的球員中，杜蘭特投籃命中率66.6%排名第三。上賽季杜蘭特被評選為「優秀」得分手，這是他在阿基里斯腱嚴重受傷後的第一次復出，季後賽中杜蘭特看起來是世界上最好的球員，幾乎帶領布魯克林闖進東區決賽。

杜蘭特隨後在東京奧運帶領美國隊奪得金牌，如果它能保持身體健康，2021-22賽季將是全聯盟最出色的小前鋒。

上賽季繳出場均27.7分、8籃板、8.6助攻全能成績單的獨行俠頭號球星東契奇，不少人將他列入後衛，但《HoopsHype》認為他是新賽季緊追在杜蘭特之後全聯盟排名第2小前鋒小前鋒。如果東契奇能持續帶領達拉斯軍團邁向成功之路，MVP將成為他的囊中之物。

詹姆斯依舊是全世界最最好的籃球員，如果上賽季能保持健康身體，有機會拿下生涯第5座MVP。之所以新賽季最佳小前鋒排名第三，落後杜蘭特和東契奇，最主要原因他已37歲，過去幾季很難打滿整季，而且已開始走下坡。

這份榜單中除了杜蘭特、東契奇與詹姆斯外，排名4-10的球員分別是塞爾提克塔圖、快艇保羅喬治、熱火吉米巴特勒、公鹿米德頓、塞爾提克傑倫布朗、鵜鶘英格拉姆與金塊麥克波特。11-22球員則是公牛迪羅薩、黃蜂海沃德、活塞葛蘭特、太陽布瑞吉斯、拓荒者諾曼鮑爾、勇士威金斯、暴龍阿努諾比、老鷹杭特、尼克佛尼爾、溜馬華倫、爵士英格利斯與爵士波達諾維奇。