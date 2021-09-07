本土疫情再拉警報！長榮航空機師確診Delta病毒、新北幼兒園群聚感染「連環爆」，防疫概念股多頭趁勢而起。口罩股康那香（9919）、清潔用品大廠毛寶（1732）亮燈漲停，醫材廠亞諾法（4133）也大漲逾8％；電商富邦媒（8454）、網家（8044）亦上漲約5％，生技股、電商概念股人氣回籠、股價「竄出頭」。

國內疫情近期「連環爆」，先是爆出機師染疫，新北幼兒園群聚案也持續擴大，目前已有多所雙北學校宣布停課。外界憂慮「三級警戒」夢魘再現，導致台股盤面出現不小壓力。

不過，疫情再度升溫，也帶動了資金回流「防疫概念股」，尋求短線資金避風港，包括美德醫療-DR、口罩股康那香、清潔用品大廠毛寶漲停，恆大、寶齡富錦、亞諾法也同步大漲逾8％；泰博、優盛、熱映，以及電商概念股富邦媒、網家股價均出現大幅反彈，興櫃股王第三方支付綠界科技，也上漲1.89％，生技、電商概念股「竄出頭」。

法人分析，就技術面觀察，加權指數自8月20日低點16248點反攻以來，短線已上衝逾1200點，且大盤也在挑戰前高之際遭遇賣壓襲擊。此外，又碰上國內疫情攪局，才導致盤面出現較大回檔。