在滴滴出行面對監管之際，中國吉利汽車旗下網約車曹操出行6日宣佈完成人民幣（下同）38億元B輪融資，投資方包括蘇州相城金控集團、蘇州高鐵新城國控集團、蘇州城投公司、農銀國際蘇州公司、東吳創新資本等五家機構。

路透報導，曹操出行的此輪融資正值滴滴配合中國政府網路安全調查之際。與包括美團在內的其他網約車公司相仿，曹操出行正在進行優惠活動以吸引更多用戶。

曹操出行提供的新聞稿顯示，此輪融資不僅是今年以來網約車企業獲得的首筆國內股權投資，也是自2020年以來網約車出行企業獲得的國內最大額度單筆融資。

曹操出行成立於2015年，於2018年1月完成10億元A輪融資，投資方為三川投資、浙商創投、天堂矽穀、隆啟投資等機構。目前其註冊用戶超6000萬。

曹操出行目前已進駐62個城市。新聞稿援引其CEO龔昕稱，B輪融資將幫助企業在技術研發、業務擴展、服務品質提升、司機群體保障等關鍵工作上加大力度，從而進一步提升企業競爭力，擴大市占率。

龔昕稱，7月訂單需求量創下歷史新高，是去年同期的150％，且從今年5月開始到7月，曹操出行接單量爆發式增長，對標三個月之前，7月接單量超一倍以上。