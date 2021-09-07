【旅奇傳媒/編輯部報導】提到阿里山，誰不會聯想到經典的紅色小火車？自1912年正式營運，轉眼已超過百年歷史的林業鐵道，往日肩負對外輸送阿里山林木的重任，1963年轉型觀光列車後，因著跨越海拔2000多公尺的多元自然生態與悠長豐富的歷史文化，被視為臺灣國寶級文化資產，更是世界著名的登山鐵道之一。

▲跟著阿里山林鐵穿梭山林歷史，細賞窗中景致風光。 圖：林鐵及文資處／提供

百年風景如何延續，貼近旅遊新時代的需求，同時守護阿里山的珍貴大自然？2018年行政院農業委員會林務局成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」（簡稱：林鐵及文資處），以永續經營阿里山林鐵為目標，讓這百年鐵道累積的一點一滴，持續在世界發光。

今年，林鐵及文資處與囍樹品牌規劃合作，一起為阿里山林鐵設計全新的LOGO與品牌識別，以嶄新視覺承先啟後地將這個百年品牌，轉化為耳目一新的旅運服務，透過新一代的林業鐵道體驗，讓大眾再次認識阿里山之美。 這次LOGO設計，以「穿梭山林歷史 細賞窗中景致風光」為概念，從火車窗景中看見鐵道運輸、林業文化與豐富山林的三個重點發想，有哪些有趣的細節？從以下6個亮點，來看看設計如何為阿里山林鐵開創旅運品牌新格局。

1. 象徵觀光時代的經典紅色車頭

首先定調是LOGO用色，林鐵及文資處與囍樹團隊經過實地研究和訪談，採用火車正式轉型為觀光列車後，火車頭上的經典紅色作為LOGO色調；受邀一同參與設計討論的臺灣鐵道文化研究及推廣者古庭維特別提到：「這款經典紅色象徵著觀光時代的啟始，別具歷史意義！」。

▲全新LOGO的色調，源自象徵著林鐵觀光時代啟始的經典火車頭紅色。 圖：林鐵及文資處／提供

2.窗景中看見旅運新視野

囍樹團隊表示，這次LOGO俐落簡單的線條，以火車上一路變化的窗景為靈感，當中隱喻了五個畫面：教人印象深刻的V形紅色火車頭、火車從平地通往海拔2451米的高山鐵道、獨一無二的雲海景致，以及寄寓著林鐵未來的展翅飛鳥，最後環抱千年神木的一圈，象徵著守護阿里山林鐵及文化資產的決心，深刻生動地傳達林鐵從百年經典走向創新旅運服務的蛻變。其中，飛鳥意象大冠鷲影像由陳建樺老師授權林鐵及文資處使用。

▲俐落簡單的LOGO，以火車上一路變化的窗景為靈感，當中更隱喻了五個阿里山的風景意象。 圖：林鐵及文資處／提供

3. 視覺上最舒適穩定的V形弧度

看似簡單的標誌，背後往往有著很多不簡單的討論，設計過程中討論激盪最久的點，就是V形的弧度。大家最在意的，是如何讓這個LOGO的關鍵「V形」，在視覺上與心理上都帶來交通運輸最重視的穩定感。討論團隊們都一致認為V形弧度，不論單獨應用或搭配文字排列時都能平衡地呈現一份舒適與穩定，讓人一眼感受到林鐵在旅遊以外，還有對安全運輸的無比重視。

4. 鐵道特色的字體設計

標準字的設計上，設計團隊透過田野調查，從火車車身採集靈感，呼應鐵道工業特色，將車身上穩重筆直的字型，轉化設計出易於辨識與未來多元載體應用的字體。

5. 輔助圖紋與色彩延伸

注入山林新活力 阿里山的自然山林，成就鐵道的獨一無二，而林鐵及文資處的角色，不止於鐵道的管理，更包含自然保育與林業文化傳承發展等多面向。在品牌輔助圖紋的延伸設計上，除了使用大家熟悉的火車紅，也有代表著多元自然生態的沉穩綠色，以及山頂溫暖晨光的米白色，搭配高山鐵道、自然景致、林業文化等符號，呈現錯落動感的靈活視覺，創造出更有生命力的鮮明形象，也希望讓大家透過豐富的故事性視覺，彷佛靠在風景流動的窗邊，細賞自然風貌。

設計亦寄望在鐵道具國際辨識度的基礎上，透過新色彩帶進林業文化傳承等特點，為品牌注入更多元發展的力量。

▲除了LOGO的紅色，延伸色彩更有阿里山的森林綠與晨光白。 圖：林鐵及文資處／提供

▲輔助圖紋帶來錯落動感的靈活視覺，深化林鐵富有生命力的鮮明形象。 圖：林鐵及文資處／提供

6. 百年軌跡沿線走讀全新規劃解說牌誌

大部分人登上火車順著百年軌跡遊走山中，總會停下來閱讀沿路的解說。這次隨著全新識別登場，林鐵及文資處亦重新規劃了解說牌誌，依照類別歸類成5類11款，包括導覽地圖類、導視系統、純文字解說牌、警告警示牌及鐵道沿線公告，設計用上林業鐵道中堅固、安穩的鐵軌造型作為結構及造型特色，搭配新形象的色調與俐落視覺構成。

不僅如此，選用H鋼搭配金屬板的形式，烤漆處理上更帶有樹皮肌理的表面紋路，細緻地讓林鐵的森林意象，完美融合於自然環境中。解說牌誌未來將逐步更新，為旅客帶來更快速清的導覽體驗。

強化全新定位的旅運商品完整公開 開放品牌授權合作

隨著全新LOGO正式發表，強化全新定位的相關事務⽤品、旅運商品等亦將完整公開，當中包含名片、提袋、識別證票卡夾、餐墊、餅乾及氣泡水等。林鐵及文資處未來更計劃開放品牌授權合作，誠意邀請國內合資格的品牌或團體，提出產品開發企劃申請，一起聯名讓新形象透過創意持續傳遞，並且讓林鐵面向世界的人文與自然，不只是在阿里山，也能在臺灣各個角落被看見。

精選旅運商品重點整理

1）一點紅穿越 2451米的高山雲海間：限定款氣泡水 林鐵限定款氣泡水包裝以象徵了阿里山高山、森林、雲海等多個元素的綠色幾何圖紋，襯托全新紅色LOGO，突顯林鐵處在阿里山生態保育上擔當的重要使命，也讓我們了解美麗的大自然，才是讓鐵道如此獨一無二的原因。

▲林鐵限定款氣泡水。 圖：林鐵及文資處／提供

2）沿著阿里山山形神遊鐵道沿線：帆布餐墊 背面以標準綠色搭配以新LOGO延伸的輔助圖紋，以帆布製成的米白餐墊，一打開就是阿里山完整山形的立體畫面，將阿里山跨越海拔2000多公尺的獨特鐵道軸帶生態，結合沿途車站情境收進餐墊之中，讓你享受美食同時神遊阿里山鐵道沿線，感受從起點美到終點的景致。

▲帆布製餐墊一打開就是阿里山完整山形的立體畫面。 圖：林鐵及文資處／提供

3）收藏車票也收藏旅行記憶：識別證票卡夾 有別於一般塑膠製造的票卡夾，林鐵識別證票卡夾用上具質感且耐用的米白色帆布，配上象徵阿里山文化的輔助圖紋。不只是林鐵工作人員隨身掛在身上的識別證，也能讓旅客出遊阿里山時收藏車票，把旅行記憶帶回家。

▲林鐵識別證票卡夾以米白色帆布配上象徵阿里山文化的輔助圖紋。 圖：林鐵及文資處／提供

4） 吃一口阿里山的在地風味：林鐵餅乾 精心製作的餅乾禮盒，以代表多元自然生態的沉穩森林綠色作為外觀色調，印上「林業文化」、「生態保育」、「鐵道運輸」三幅象徵林鐵精神的彩色插畫，LOGO造型的餅乾，更特別選用阿里山咖啡與茶葉製作兩款口味，讓大家從視覺到舌尖都能感受最在地樸實的風味！

▲林鐵餅乾選用阿里山咖啡與茶葉製作。 圖：林鐵及文資處／提供

設計與旅運體驗多面向發展 讓全新定位持續發酵 在全新識別以外，林鐵及文資處更同步從設計與旅運體驗等多方面提㫒，例如「車廂改造計畫」邀請業界專才以設計改造阿里山林鐵舊車廂；好玩的產品設計如〈鐵道山林〉桌遊，就以「臺灣林業軌道」為主題，透過充滿益智、趣味的遊戲互動，讓大家了解臺灣林業與鐵道的發展脈絡；旅運服務上，更持續依照不同季節，定期推出深度主題列車遊程，透過深入的導覽解說，帶來讓旅客細聽林業文化與鐵道的故事，重新感受歷史、自然生態、人文藝術等多層次旅遊體驗。

隨著這座百年鐵道邁入新篇章，林鐵及文資處期望全新識別能持續發酵，創造更多跨領域串連對話，在阿里山林鐵修復完成全線通車的2023年，再次吸引世界旅人來訪阿里山，一同體驗這座國際級百年高山鐵道的獨特魅力！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）