智邦(2345)8月營收回溫，3家外資出具最新研究報告，看好下半年利潤率將持續回升，目標價落在332~336元，給予正面評價，惟零組件緊張仍是關鍵因素。

智邦8月合併營收為55.22億元，月增21%，年增約13.11%，為今年營收高點，亦寫下歷史第4高；累計前8月合併營收373.01億元，較去年同期增加約11.82%。

日系外資表示，依照歷史經驗，智邦7月、8月的營收通常佔第三季度營收的63~66%，8月營收的穩健成長，主要是因為季節性因素，以及先前因為竹南廠染疫所遞延的訂單，考量100G、400G交換機和智能網卡穩定需求，但半導體供應限制仍然是一個揮之不去的擔憂，維持智邦優於大盤評等。

美系外資表示，智邦8月營收因先前訂單遞延，帶動營收雙增，預估9月營收有機會持續站穩50億元大關，第三季營收上看逾150億元，目前看到ODM/企業復甦和下半年的400G出貨持續上升態勢不變，維持目標價336元、評等加碼。

另一家美系外資表示，智邦8月營收復甦，主要可歸功於超大規模數據中心的需求，以及從6月、7月因竹南廠染疫的遞延，預計第二季將是智邦今年利潤率谷底，下半年將持續回升，維持買進評等、目標價332元，惟零組件的供應緊張仍是下半年到明年的關鍵波動因素。